Yeni bir antik insan türü keşfedildi

Bilim insanları, günümüzden 100 bin yılı aşkın süre önce ‘türümüzle’ beraber yaşamış yeni bir antik insan türü keşfetti.

Fotoğraflar: BBC

Ramla kenti yakınlarında bulunan, 120-140 bin yııllık olduğu değerlendirilen kalıntıları inceleyen ekip, “Bunlar, bu yeni antik türün son temsilcilerine ait olmalı” dedi.

Kafatası parçası ve çeneden oluşan kalıntıların incelenmesini içeren çalışma, bilim dergisi Science’ta yayımlandı.

Yeni keşfedilen soya ‘Nesher Ramla Homo tipi’ adı verildi.

Tel Aviv Üniversitesi’nden Dr. Hila May, bu keşfin insanlığın evrim geçmişini, özellikle de Neandertallerinkini yeniden şekillendirdiğini söyledi.

May, “Kaynak nüfusun yerel bir grup olduğunu düşünüyoruz. Buzullar arası dönemde Nesher Ramla halkı Ortadoğu’dan Avrupa’ya göç etti” dedi.

Yeni keşifle Avrupa’daki eski ‘Neandertal öncesi’ gruplar arasındaki benzerlikler olduğunu belirleyen ekip, Nesher Ramla Homo grubunun ilk üyelerinin yaklaşık 400 bin yıl önce Yakın Doğu’da bulunduğunu düşünüyor.

Bugün Arap ve Yahudi nüfusunun yaşadığı İsrail’in orta bölümünde bulunan Ramla, Filistin bölgesindeki konumu nedeniyle önemli bir sosyal ve ticari merkez olmuş ve asırlar boyu pek çok kez el değiştirmişti.

Neandertallerin atası

Bu insanların Neandertallerin ataları olduğunu düşünen May, “Avrupalı Neandertal aslında burada Levant’ta ortaya çıktı ve diğer insan gruplarıyla çiftleşerek Avrupa’ya göç etti” ifadelerini kullandı.

Nesher Ramla kalıntıları, tarih öncesi insanların uğrak yeri bir bölgede, eskiden bir düden olarak kullanılan yerde bulunduğunu söyleyen araştırmacılar, bölgedeki taş alet ve av hayvanı kemiklerinin bölgenin avlanılan bir yer olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

Kudüs İbrani Üniversitesi’nden Dr. Yossi Zaidner’in analizine göre, bu aletler, zamanın modern insanlarının aletlerini yaptığı şekilde üretildi.

Zaidner, “Arkaik insanların normalde Homo sapiens ile ilişkilendirilen aletleri kullanması şaşırtıcıydı. Bu, iki grup arasında etkileşim olduğunu gösteriyor” dedi.