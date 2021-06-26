Sahte içki bilançosu: 14 kişi hastanede, dokuzu entübe; beş gözaltı

Tekirdağ’da sahte içki nedeniyle zehirlenen 14 kişinin tedavisi sürerken, beş kişi gözaltına alındı.

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Çorlu ilçesinde bir kişi yolda baygın bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Bu kişinin sahte içki nedeniyle öldüğü belirlenmişti.

Kentte daha sonra çok sayıda kişi sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Son iki günde hastanede yoğun bakıma alınanların sayısı 14’ü buldu. Bu kişilerden dokuzu entübe edildi.

Polis, zehirlenen altı kişinin içki aldığı büfeyi belirledi. Büfede ve sahibi Kudret U.’nun evinin bodrumundaki aramada 27 litre sahte içki bulundu.

Araştırmayı genişleten ekipler, toplamda altısı işyeri olmak üzere 11 adresteki aramalarda da 52 litre sahte içkinin yanı sıra gümrük kaçağı içki ve sahte cinsel gücü artırıcı haplar buldu. Dört kişi gözaltına alındı.

Depoya baskın

Gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda, sahte içkilerin ve sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin Metin D. tarafından yapıldığı tespit edildi.

Metin D.’nin evi, eklentileri ve deposunda yapılan aramalarda 102 litre etil alkol, pet şişiler içinde 74,5 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. Metin D. de gözaltına alındı.

Çorlu’da sahte içki bulunan pet şişelerin tümünde bir firmanın aynı marka şişelerinin kullanıldığı belirlendi. Tedavi görenlerin evlerinde, büfelerde, dağıtım deposunda aynı şişeleri bulan polis, bu konuda da araştırma başlattı.