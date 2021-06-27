Sahte içkiden can kaybı altıya yükseldi

Tekirdağ’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükselirken, gözaltına alınanlardan ikisi tutuklandı.

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Çorlu ilçesinde önceki gün bir kişi yolda baygın bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Bu kişinin sahte içki nedeniyle öldüğü belirlenmişti. Dün de Emin Kırcaali’nin sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İlçede sahte içkiden zehirlenerek hastaneye başvuran ve tedaviye alınan Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay ve Nurcihan Engin de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sahte içkiden zehirlenen 11 kişinin tedavilerinin sürdüğü, beşinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, zehirlenenlerin içki aldığı büfeyi belirlemiş, büfede ve sahibi Kudret U.’nun evinin bodrumundaki aramada 27 litre sahte içki bulunmuştu.

Araştırmayı genişleten ekipler, toplamda altısı işyeri olmak üzere 11 adresteki aramalarda da 52 litre sahte içkinin yanı sıra gümrük kaçağı içki ve sahte cinsel gücü artırıcı haplar buldu. Dört kişi gözaltına alındı.

Depoya baskın

Gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda, sahte içkilerin ve sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin Metin D. tarafından yapıldığı tespit edildi.

Metin D.’nin evi, eklentileri ve deposunda yapılan aramalarda 102 litre etil alkol, pet şişiler içinde 74,5 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. Metin D. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili beş şüpheli gözaltına alınmış, ikisi tutuklandı.

Çorlu’da sahte içki bulunan pet şişelerin tümünde bir firmanın aynı marka şişelerinin kullanıldığı belirlendi. Tedavi görenlerin evlerinde, büfelerde, dağıtım deposunda aynı şişeleri bulan polis, bu konuda da araştırma başlatmıştı.