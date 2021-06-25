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Yaramazlara biraz batar!

Tekirdağ’da sahte içki zehirlenmesi: 11 kişi yoğun bakımda

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 11 kişi Çorlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Dört kişi entübe edildi. Polis, ilçede operasyon başlattı. 

Fotoğraf: DHA

Gece yarısından itibaren Hıdırağa Mahallesi’nde yaşayan altı kişi ve diğer bölgelerde oturan beş kişi sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle devlet hastanesine başvurdu.


Tedaviye alınan bu kişilerin sahte rakıdan zehirlendiği belirlendi. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan 11 kişiden dördü entübe edildi. İlçede sahte içkiden zehirlenmeler nedeniyle polis, kapsamlı operasyon başlattı.

Hıdırağa Mahallesi’nde zehirlenen altı kişinin, bir kişiden pet şişede satın aldığı rakıdan zehirlendiği belirtildi. Polis, mahallede sahte rakı satıldığı iddia edilen büfede yaptığı aramada 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.

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