Danışmanıyla öpüşürken kameraya yakalanan Britanyalı bakan istifa etti

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, danışmanıyla öpüşürken çekilen fotoğrafının gazetede yayınlanmasının ardından istifa etti.

Britanya Başbakanı Boris Johnson’a mektup yazarak istifanın sunulmasının ardından boşalan koltuğa, Sajid Javid getirildi.

Evli Matt Hancock, kendisi gibi evli danışmanı Gina Coladangelo ile öpüşürken güvenlik kamerasına yakalanmış, geçen cuma günü söz konusu görüntü The Sun gazetesinde yayınlanmıştı.

Bakan, fotoğrafın yayınlanmasının ardından, sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için özür dilemişti. Olayın 6 Mayıs’ta gerçekleştiği belirtilirken, bu tarihte ülkede sıkı Covid-19 önlemleri uygulanıyordu.