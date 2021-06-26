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Yaramazlara biraz batar!

TGC Veyis Ateş’i üyelikten çıkardı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, siyaset-mafya ilişkileri içerisinde yer aldığı iddiaları nedeniyle açtığı disiplin soruşturması sonucunda eski Habertürk programcısı Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı.

Fotoğraf: Instagram

Kurulun bugünkü toplantısında 4315 sicil numaralı üyesi Ateş hakkındaki iddialara ilişkin açılan disiplin soruşturması değerlendirildi. Ateş’in 10 Haziran günü açılan disiplin soruşturması nedeniyle istenen savunmasını göndermediği belirlendi.


Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in video ve tweetlerinde ‘karanlık ilişkiler’ içinde bulunduğunu belirttiği Ateş’in ‘kara para aklamakla’ suçlanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla arasını bulma karşılığında 10 milyon avro istediği öne sürülmüştü. Ateş sessiz kalmış, savunma yapmamış, Habertürk’ten istifa emişti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun Ateş hakkında aldığı karar şöyle:

“Veyis Ateş’in yurt dışında tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın taleplerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilettiğini kabul eden açıklamaları ve kamuoyuna yansıyan ‘ses kaydı’ alenileşmiştir.

Veyis Ateş’in tutum ve davranışlarının Tüzüğümüzün 11. maddesinde ifadesini bulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin amacıyla ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtilen ilkelerle bağdaşmadığı ortaya çıkmıştır.

Tüzüğün 11. maddesi ile Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki

‘Gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranış içinde olmak’ ve

‘Gazeteci, çıkar ve nüfuz sağlayacak habercilikten kaçınmalıdır. Mesleğini gölgeleyecek, itibarını sarsacak türden oluşumlar içerisinde yer almamalıdır’

hükümleri dikkate alınarak Veyis Ateş’in oy birliğiyle üyelikten çıkarılmasına, üyelikten çıkarılma kararına karşı Genel Kurulda itiraz hakkı olduğunun kendisine bildirilmesine karar verilmiştir.”

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