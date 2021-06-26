TGC Veyis Ateş’i üyelikten çıkardı

Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ve ‘kayyum rektör’ olarak anılan Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı direnişin 25’inci haftası sona erdi. Direnişin 173’üncü gününde de Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi “Kabul etmiyoruz vazgeçmiyoruz” diyerek arkalarını 118’inci kez rektörlük binasına döndü. Daha sonra açıklama yapan akademisyenler, atanmış yönetim kurulunun Boğaziçi’nin yıllar içinde elde ettiği kurumsal kazanımları tahrip etmeye devam ettiğini söyledi.