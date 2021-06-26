Fenerbahçe başkanı üç yıl daha görevde

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tek aday olarak girdiği seçimli olağan genel kurulda başkan seçildi. Koç, üç yıl daha başkanlık yapacak.

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Ali Koç, 3 Haziran 2018’de 1998’den beri başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım’dan yaklaşık dört kat daha fazla oy alarak başkan seçilmişti.

Fenerbahçe’nin dün ve bugün düzenlenen genel kurulunda Ali Koç tek adaydı. Ülker Stadı’ndaki kongrede aidatını yatıran 29 bin 9 üyeden 6 bin 682’si, bugün 38 sandıkta oy kullandı. Koç, oyların 6 bin 459’unu aldı.

Ali Koç’un yönetim kurulu listesi şöyle:

Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin.

Yedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.