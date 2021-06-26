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Yaramazlara biraz batar!

Avukatın etek boyunu ‘kısa’ bulan hakime bir yıl hapis verildi; cezası ertelendi

Etek boyunu ‘kısa‘ bulduğu avukat hakkında tutanak tutturan ve fotoğraflanmasını isteyen hakime bir yıl hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Çetin olayın ardından söz konusu etekle fotoğrafını paylaşmıştı.

Hakim Mehmet Yoylu, Mayıs 2019’da görülen bir davada davacı avukatı Tuğçe Çetin’in etek boyunu kısa bulmuş, tutanak tutturmuş ve cep telefonuyla fotoğrafının çekilerek baroya gönderilmesini istemişti.


Hakkında suç duyurusunda bulunulan Yoylu, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Yoylu hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, ‘görevi kötüye kullanma‘ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarından üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti.

Sabah’tan Mevlüt Hasgül’ün haberine göre Yargıtay 4. Ceza Dairesi, avukat Çetin’in etek boyunun ölçülmesini rencide edici ve aşağılayıcı boyutta hakaret olarak değerlendirerek Yoylu’nun bir yıl bir ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Daire ayrıca, Yoylu’nun aynı gün içerisinde erkek bir avukata açıkça hakaret etmesini de değerlendirerek, ‘hakaret‘ suçundan bir yıl bir ay 18 gün hapis cezası verdi. Eylemleri bir bütün olarak ‘hakaret‘ kabul eden daire, Yoylu’ya toplamda iki yıl üç ay altı gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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