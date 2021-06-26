Hollanda’da kapalı alanda maske zorunluluğu kalktı

Hollanda’da Covid-19 salgınındaki normalleşme planında dördüncü aşamaya geçilmesiyle, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

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Yaklaşık 17 milyon nüfuslu Hollanda’da bugüne kadar 1 milyon 680 bin vaka görülürken, 1 milyon 619 bin kişi iyileşti, 17 bin 740 kişi hayatını kaybetti. Nüfusun yüzde 54’üne ilk doz aşı uygulanırken, aşıları tamamlananların oranı yüzde 31,6 seviyesinde. Hollanda’da mRNA temelli BioNTech/Pfizer ve Moderna aşıları kullanılıyor.

AA’nın haberine göre sosyal mesafenin korunamadığı toplu taşıma araçları, havalimanı, uçak ve ortaokullarda maske takılmasına devam edilecek.

Evlere alınabilecek misafir ve dışarda bir araya gelme sayısında da sınır kalktı. Kafe, restoran ve lokantalar mesafe ve hijyen kurallarına uymak kaydıyla Kovid-19 öncesi açılış ve kapanış saatlerini uygulayabilecek.

Evden çalışma zorunluluğu kısmen kaldırılırken, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla çalışma saatlerinin yarısında ofisler kullanılabilecek.

Gece kulübünde üç kriter

Eğlence sektörünün normal çalışma saatlerine dönmesinin yanı sıra sosyal mesafenin korunamadığı diskotek ve gece kulüpleri negatif test sonucu sunanlara, son altı ay içinde hastalığı geçirenlere veya aşısını yaptıranlara açık olacak.

Alkol satışı yapan yerlerin kapanış saati kısıtlaması son bulurken amatör spor müsabakalarına seyirci alınacak. Sinema, tiyatro, konferans, etkinlik ve düğün salonları mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla kapasitesinin tamamını kullanabilecek.