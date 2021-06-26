Gazi Koşusu’nu ‘Burgas’ kazandı

95’inci Gazi Koşusu’nu Sanem Kahraman’ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı ‘Burgas’ isimli safkan kazandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21’i erkek, biri dişi olmak üzere 22 at katıldı.

Veliefendi Hipodromu’ndaki koşuyu Ahmet Çelik’in bindiği ‘Burgas’ isimli safkan 2.27.36’lık derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Yarışta ikinciliği 2.27.53’lük derecesiyle Gökhan Kocakaya’nın bindiği ve Melis Kurtel Emin’in sahibi olduğu ‘Real Runner’ adlı safkan aldı. Üçüncü sırada ise 2.27.54’lük derecesiyle Adnan Türkoğlu’nun sahibi olduğu ve Kadir Tokaçoğlu’nun bindiği ‘Megaloman’ adlı safkan geldi.

Ali Muhiddin Hacıbekir’in ‘Neriman’ isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu’yla başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, ‘Türk at yarışçılığının derbisi’ olarak ifade ediliyor.

Koşuya Covid-19 nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da seyirci alınmadı.

Rekor kırdı

Jokey Ahmet Çelik, üst üste son yedi Gazi Koşusu’nu kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı.

Üst üste en fazla Gazi Koşusu kazanma rekorunu geliştiren Ahmet Çelik aynı zamanda faal jokeyler arasında altı kez Gazi birinciliği bulunan Halis Karataş’ı da geride bıraktı.

Mümin Çılgın, Gazi Koşusu’nu dokuz kez ile en fazla kazanan jokey konumunda.

4 milyona yakın ödül

Gazi Koşusu’nda 2021 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olarak belirlendi.

Koşuyu kazanan safkanın sahibi Sanem Kahraman, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi primi ve yetiştiricilik primiyle toplamda 3 milyon 737 bin 850 lira ikramiyeyi de elde etti.

Yarışta dereceye giren taylardan ikincinin sahibine 840 bin, üçüncünün sahibine 420 bin, dördüncünün sahibine 210 bin, beşincinin sahibine de 105 bin lira ödenecek.