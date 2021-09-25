Akşam Postası / 25 Eylül 2021

Erdoğan iki yıl önceki alışverişini bugün tekrarlasa fiyat farkı ne olurdu?

29 Eylül 2019 İstanbul’un Kısıklı semtindeki evinin yakınında açılan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapan Erdoğan, bugün yine aynı yere gidip fiyat etiketlerine baksa nasıl bir manzarayla karşılaşır?

Boğaziçi’ne operasyonun koçbaşı: BURA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yılın başında Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından protesto gösterilerinin başladığı Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP’nin politikaları partiye yakın BURA (Boğaziçi Üniversiteliler Derneği) üzerinden hayata geçirildi. AKP’li milletvekilleri ve parti yetkililerinin üyesi olduğu dernek, Erdoğan’ı ve kayyım olarak atanmadan önce Bulu ve sonrasında rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Naci İnci’yi genel kurullarında ağırlamış.

Emine Erdoğan’ın kitabı için cebimizden 950 bin lira çıkmış

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı‘ kitabı için Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden toplam 950 bin lira harcandı. Bakanlık, kitabın basımı için 250 bin lira, tanıtımı için ise 700 bin liralık harcama yaptı.

Maske zorunluluğu olmayan okullarda salgın ihtimali 3,5 kat daha fazla

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırmasına göre maske zorunluluğu bulunmayan okullarda Covid-19’un yayılma ihtimali, maskenin zorunlu tutulduğu okullara kıyasla 3,5 kat daha fazla.

Sosyal medya gelirine yüzde 15 vergi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir yıla yakın süreden beri üzerinde çalıştığı vergi reformu paketiyle ilgili son rötuşlar yapıldı. Paketin önümüzdeki hafta Meclis’e gönderilmesi ve ilk yasalaştırılacak düzenleme olması planlanıyor. Pakette sosyal medyadan kazanç elde edenlerin nasıl vergi vereceğine dair de önemli düzenlemeler var.

Shell’de benzin bitti

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Petrol şirketi Shell’in Britanya’daki bazı istasyonlarında, TIR şoförü sayısındaki yetersizliğin benzin sevkiyatını kesintiye uğratacağı endişeleri nedeniyle talep patlaması oldu. İstasyonlarda benzin tükenince pompalar kullanım dışı kaldı.

İstanbul Boğazı’nda iki gemi çarpıştı

Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı.

İhracatçı birliği başkanı: Dolar 9 lira olmalı

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe’ye göre Türkiye’nin ihracatta rekabetçi olabilmesi için TL’deki değer kaybı sürmeli. Gültepe’nin dolar kuru için işaret ettiği nokta ise 9 TL.

‘Rıza baba’nın mesajı Twitter’daki aşı karşıtlarını kızdırdı: ‘BoykotKanalD’

Kanal D’de yayınlanan ‘Arka Sokaklar‘ dizisinin dünkü bölümünde ‘Rıza baba‘ karakterinin aşı mesajı sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

Elon Musk’tan ‘yarım ayrılık’ duyurusu: Birbirimizi hala seviyoruz

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk ve partneri müzisyen Grimes ‘kısmen ayrıldı.’