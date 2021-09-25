Sosyal medya gelirine yüzde 15 vergi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir yıla yakın süreden beri üzerinde çalıştığı vergi reformu paketiyle ilgili son rötuşlar yapıldı. Paketin önümüzdeki hafta Meclis’e gönderilmesi ve ilk yasalaştırılacak düzenleme olması planlanıyor. Pakette sosyal medyadan kazanç elde edenlerin nasıl vergi vereceğine dair de önemli düzenlemeler var.

Fotoğraf: AA

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre teklifte yer alan bazı önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

Nasıl vergilendirilecek?

Buna göre, YouTuber’lar başta olmak üzere sanal ortamda para kazanan herkesten yüzde 15 vergi kesilecek.

Daha önce yapılan düzenlemeyle yayınlanan reklamlar nedeniyle vergi mükellefi haline gelen bu kişiler ayrıca vergilendirilecek.

Defter tutma zorunluluğu kaldırılacak.

Bu platformlarda ders verenler, yemek programı yapanların belli bir izleyici sayısına ulaşanları izlenecek.

Google veya Youtube tarafından ödeme yapılanlardan, bu ödeminin vergisi alınacak. Bu yolla Google gibi platformlardan 3 milyar lira gelir elde edenler olduğu belirtiliyor.

Dijital vergi dairesi

Vergi reform paketinin en önemli ayaklarından birini de ‘dijital vergi dairesi‘ oluşturuyor.

Bu sistemde ilk etapta elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak.

Daha sonra tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen ‘dijital vergi dairesi’ uygulaması hayata geçirilecek.

Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek, ‘dijital vergi asistanı’ sistemi oluşturulacak. ‘Dijital vergi denetimi sistemi’ geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil olmak üzere inceleme süreleri kısaltılacak.

Elektronik defterler dijital vergi dairesinde yer alacağı için, denetim ve incelemeler de dijital ortamda yapılacak.

Maliye Bakanlığı dijital vergi dairesinin yazılımları için hizmet alımı yaptırabilecek. Mükellef mahremiyeti için, bu tip yazılımları bakanlık adına kuran şirket çalışanları da devlet memurlarının taşıdığı sorumluluğu taşıyacak.

Mükellef ve mükellef ile ilgili kişilerin vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgi ve belgelerinin açıklanması veya kullanılması, söz konusu bilgisayar yazılımlarını bakanlık adına yapan şirket çalışanları açısından da vergi suçu sayılacak.

Karavanlara da düzenleme

Karavan turizminin geliştirilmesine dönük düzenlemeler pakette yer alacak.

Karavana dönüştürülen araçlardan alınan vergiler düşürülecek. Karavana dönüştürülen araçlar Türkiye’de üretiliyorsa, vergisi ithal araçlara oranla düşük tutulacak.