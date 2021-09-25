Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Rıza baba’nın mesajı Twitter’daki aşı karşıtlarını kızdırdı: ‘BoykotKanalD’

Kanal D’de yayınlanan ‘Arka Sokaklar‘ dizisinin dünkü bölümünde ‘Rıza baba‘ karakterinin aşı mesajı sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

Fotoğraf: Kanal D

Dizide Zafer Ergin tarafından canlandırılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü asayiş şubesinde emniyet müdürü Rıza Soylu karakteri, basına açıklaması yaptığı bir sahnede şunları söylüyor: “Bu beraber olursak kazanabileceğimiz bir savaş. Akla bilime, elimizdeki imkanlara sırt çevirerek değil; bu acılar, bu korkular bitsin istiyorsak yapılacak şey belli. Milyarlarca insanın yaptığı gibi herkes gidip aşısını olacak. Olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele etmeye devam edeceğiz.”


Twitter’da çoğunluğu aşı karşıtı olan kullanıcılar sahneye tepki gösterdi. ‘BoykotKanalD’ etiketi on binlerce kez kullanılarak TT listesine girdi.

SON HABERLER

Boğaziçi’ne operasyonun koçbaşı: BURA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yılın başında Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından protesto gösterilerinin başladığı Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP’nin politikaları partiye yakın BURA (Boğaziçi Üniversiteliler Derneği) üzerinden hayata geçirildi.

Shell’de benzin bitti

Petrol şirketi Shell’in Britanya’daki bazı istasyonlarında, TIR şoförü sayısındaki yetersizliğin benzin sevkiyatını kesintiye uğratacağı endişeleri nedeniyle talep patlaması oldu. İstasyonlarda benzin tükenince pompalar kullanım dışı kaldı.

Sosyal medya gelirine yüzde 15 vergi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir yıla yakın süreden beri üzerinde çalıştığı Vergi Reformu Paketi’yle ilgili son rötuşlar yapıldı. Paketin önümüzdeki hafta Meclis’e gönderilmesi ve ilk yasalaştırılacak düzenleme olması planlanıyor. Pakette sosyal medyadan kazanç elde edenlerin nasıl vergi vereceğine dair de önemli düzenlemeler var.

İhracatçı birliği başkanı: Dolar 9 lira olmalı

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe’ye göre Türkiye’nin ihracatta rekabetçi olabilmesi için TL’deki değer kaybı sürmeli. Gültepe’nin dolar kuru için işaret ettiği nokta ise 9 TL.