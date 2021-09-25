‘Rıza baba’nın mesajı Twitter’daki aşı karşıtlarını kızdırdı: ‘BoykotKanalD’

Kanal D’de yayınlanan ‘Arka Sokaklar‘ dizisinin dünkü bölümünde ‘Rıza baba‘ karakterinin aşı mesajı sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.
Dizide Zafer Ergin tarafından canlandırılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü asayiş şubesinde emniyet müdürü Rıza Soylu karakteri, basına açıklaması yaptığı bir sahnede şunları söylüyor: “Bu beraber olursak kazanabileceğimiz bir savaş. Akla bilime, elimizdeki imkanlara sırt çevirerek değil; bu acılar, bu korkular bitsin istiyorsak yapılacak şey belli. Milyarlarca insanın yaptığı gibi herkes gidip aşısını olacak. Olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele etmeye devam edeceğiz.”
Twitter’da çoğunluğu aşı karşıtı olan kullanıcılar sahneye tepki gösterdi. ‘BoykotKanalD’ etiketi on binlerce kez kullanılarak TT listesine girdi.