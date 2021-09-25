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Sağlık müdüründen yerli aşı çağrısı: Lütfen gönüllü olun, bir an önce vücut bulsun

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli yerli aşı TURKOVAC’ın devam eden üçüncü faz çalışmalarına katılım çağrısı yaptı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen aşının devam eden çalışmaları hakkında bilgi veren Benli şunları söyledi: “Bu aşının geldiğimiz aşamada faz 3 çalışması devam etmekte. Faz 3 çalışma verileri açıklandıktan sonra sayın bakanımızın söylediği gibi acil kullanım onayı alınacaktır. İnşallah önümüzdeki süreçlerde TURKOVAC aşısını da gözlemlemiş olacağız. Gönüllülerimizi bekliyoruz. Lütfen yerli aşımızın faz 3 çalışmasına gönüllü olun ve bir an önce aşımız vücut bulsun.” ifadelerini kullandı.


Kentteki aşılanma oranlarını da değinen Benli şu ana kadar 1 milyon 730 bin doz aşı uygulandığını söyledi. Bu sayının kentin nüfusunun üzerinde olduğuna dikkat çeken il sağlık müdürü, 691 bin kişinin ise ikinci dozunun tamamlandığını, birinci doz yaptıran kişi sayısının 864 bini bulduğunu ifade etti.

Hiç aşı olmamış 200 bin kişi

Benli, kentte 20 yaş üzerindeki yaklaşık 200 bin kişinin hiç aşı olmadığına işaret ederek, bu durumun salgında işleri zorlaştırdığını vurguladı.

Hastanelerden aldıkları veri analizlerinden çıkardıkları üç sonucu ise şöyle aktardı: “Birincisi; çift doz Sinovac aşılılar mutlaka üçüncü dozu olsunlar. Mümkünse BionTech. İki; gebe aşılamasını mutlaka yapmamız gerekiyor çünkü anne kayıplarımız oluyor. Üç; onkolojik, özellikle yaşlı onkolojik hastalarımız iki doz Sinovac’ta kalmasınlar, mutlaka üçüncü dozlarını tamamlasınlar.”

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