İstanbul Boğazı’nda iki gemi çarpıştı

Merkez Bankası (MB) politika faizini bir puan düşürerek yüzde 18 seviyesinde tuttu. Ancak dünyadaki tabloya bakıldığında Türkiye hala politika faizi en yüksek ülkelerden biri. Dünyada en yüksek 10’ncu sırada yer alan Türkiye Avrupa’da ise ilk sırada bulunuyor.