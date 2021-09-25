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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Boğazı’nda iki gemi çarpıştı

Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı.

Fotoğraf: DHA

DHA’da yer alan habere göre, bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.


Kıyı emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı: “Kocaeli’den Karadeniz Ereğli’ye giden 90 metre boyundaki ‘TAHSİN İMAMOĞLU‘ ile Gemlik’ten Rusya’ya giden 128 metre boyundaki ‘RUSICH 10‘ adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi.

Olayda ölü ve yaralı olmazken gemilerde maddi hasar meydana geldi. 

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