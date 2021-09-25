Hekimler pandemide ölen sağlıkçıların çocukları için çalacak

MESUDE ERŞAN

Hekimlerden oluşan müzik grubu Tremor, pandemide vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu veren Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) yararına konser verecek.

Grup, Burgazada Cennet Bahçesi’nde 26 Eylül Pazar günü (yarın) verecekleri konserde, 23 yıl önce, henüz 30 yaşındayken vefat eden Dr. Mehmet Fatih Ercan’ın bestelerini de seslendirecek.

Grup Tremor’un solisti ve baş gitaristi hemodiyaliz hekimi Dr. Ömer Çayırlı. Grupta beyin cerrahı Dr. M. Levent Deniz akustik gitar, genel cerrah Dr. Medar Kırdar davul, diş hekimi Ahmet Murat Gürşen elektro gitar çalıyor. Grubun hekim olmayan iki üyesinden İbrahim Demirtan saksafon çalıyor, Asya Arslan ise vokal yapıyor.

Meslektaşlarının yarım kalan hayalini gerçekleştirdiler

Üniversite yıllarından beri birbirini tanıyan arkadaşlarının vefatından sonra da dağılan grup, 25 yıl sonra yeniden bir araya gelmişti.

Grup kalp krizinden vefat eden arkadaşları Dr. Ercan ile birlikte hayalini kurdukları albümü de çıkardı. Tümü Dr. Ercan’ın bestelerinden oluşan ‘Aşkın Türküsü’ albümünün gelirini yine KAHEV’e bağışladı.

Daha önce organ bağışı için çalışmalar yapan Hayata Bağış Derneği’nin etkinliklerinde de sahne alan Tremor, bu kez pandemide kaybettikleri meslektaşlarının çocukları için çalacak.

Farklı illerde yaşayan ancak ayda bir kez Sakarya’da Dr. Medar Kırdar’ın evinde buluşarak çalışmalarını sürdüren grup adına konuşan Dr. Levent Deniz şunları anlattı: “Aşılar başlayana kadar çok fazla sağlık çalışanı arkadaşımızı Covid-19’dan kaybettik. Aslında biz de ilk Covid-19 olanlardanız. Grubumuzun gitaristi Dr. Selçuk Köse ve hepimiz aynı anda Covid olduk. Biz hafif, Selçuk maalesef çok ağır geçirdi. Henüz gruba dönmeye hazır hissetmiyor kendini.”

Genç yaşta kaybettikleri Dr. Ercan’ın bestelerinin çok iyi olduğunu belirten Dr. Deniz, onun da yarım kalan hayallerini gerçekleştirdikleri için ayrıca mutluluk duyduklarını söyledi.