Erdoğan iki yıl önceki alışverişini bugün tekrarlasa fiyat farkı ne olurdu?

Türkiye’de son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri gıda enflasyonu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ‘makyajlı‘ olduğu iddiasıyla eleştirilen rakamlarına göre bile ağustosta gıda enflasyonu yüzde 29 ile 28 ayın zirvesinde. Bağımsız araştırmalar ise gıda enflasyonunun yüzde 40’ı aştığını gösteriyor.

Erdoğan TÜİK’in yüzde 45’lik üretici enflasyonuna rağmen fiyatların ‘fahiş‘ olduğu konusunda ısrarcı. Erdoğan son konuşmasında süpermarketleri hedef tahtasına oturtarak, “Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor” demişti.

Sözcü’den İsmail Şahin iki yıl önce Erdoğan’ın bir market alışverişinden yansıyan görüntüleri inceleyerek, satın aldığı veya yanından geçtiği ürünlerdeki fiyat değişimini mercek altına aldı.

29 Eylül 2019 İstanbul’un Kısıklı semtindeki evinin yakınında açılan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapan Erdoğan, bugün yine aynı yere gidip fiyat etiketlerine baksa nasıl bir manzara ile karşılaşır?

Erdoğan’ın marketin içinde çekilen fotoğraflarında kadraja giren 5 litrelik sızma zeytinyağının fiyatı o tarihte 99 liraydı. Bugünkü fiyatı ise 182 lira.

Erdoğan’ın markete girişte önünden geçtiği 500 gram ‘Tarım Kredi Butka Çay Filizi”nin paketi 2019 yılında 12 lira 90 kuruştu, bugün ise 29 lira 90 kuruştan alıcı bekliyor.

Torku’nun ürettiği ‘NoBir‘ adlı gofretten tanesi 1 liradan 17 tane alan Erdoğan, bugün aynı gofretin tanesine 1 lira 66 kuruş ödemek zorunda.

Fotoğrafta kadraja giren tezgahtaki ürünlerden biri olan 75 gramlık ‘Torku Çikolata Fındıklı Kare‘ 2019 yılında 3 lira 25 kuruşa satılıyordu. Aynı ürün şu anda 65 gram olarak 4,75 liradan satılıyor.

Erdoğan ayrıca yine bir Torku ürünü olan ‘1Daha‘ adlı gofretten tanesi 1,5 liradan 18 adet satın almıştı. Söz konusu ürünün bedeli bugün 2 lira 10 kuruş. Fiyat farkı yüzde 40.

Alışverişte ‘Torku Tam Ruşeymli Bisküvi‘den tanesi 3 lira 25 kuruştan üç paket satın alan Erdoğan’ın aynı ürünü bugün almak istediğinde ödeyeceği tane fiyatı ise 4 lira 90 kuruş.