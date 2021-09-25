Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: ‘Telefonunu göster’ diyen dayılara benziyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de öğrencilerin barınamama sorunu çekmediğini iddia eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘çıkar telefonunu göster diyen dayılara’ benzetti.

Türkiye’de bu yıl üniversitelerde eğitimin yüz yüze yapılacağının açıklanmasıyla birlikte kira fiyatlarında astronomik artışlar gözlemlenmiş, akabinde özel yurtların fiyatları da hızla artmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, lisans ve ön lisans düzeyinde örgün eğitimde toplam 3 milyon 800 bin öğrenci bulunmasına rağmen Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlar da ancak 700 bin öğrenci barındırabildiğini belirtmişti.

KYK’ya yerleşemeyen, özel yurtlara ve fahiş kiralara gücü yetmeyen öğrenciler ise ‘Barınamıyoruz Hareketi’ altında seslerini duyurabilmek için geceleri sokakta yatmaya başlamıştı.

Bugün konuşan Erdoğan, “Yurt kapasitesini tırmandıran bir iktidarız, hiç ilgisi alakası olmayan kişileri banklara yatırarak kampanyalar sürdürüyorlar. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan” dedi.

“Gençleri ya işsiz bırakıyorsun ya yurtsuz” diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a tepkisini Twitter üzerinden şu ifadelerle gösterdi: “Çıkmışsın ‘Gençlerin sorunu yok’ diyorsun. Sorunları reddedince yok olmuyorlar, sen sadece hamaset yapmış oluyorsun. Derdini anlatan gençlere yaklaşıp ‘Çıkar telefonunu göster’ diyen dayılara benziyorsun Erdoğan, zerre farkın yok!”