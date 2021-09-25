Maske zorunluluğu olmayan okullarda salgın ihtimali 3,5 kat daha fazla

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırmasına göre maske zorunluluğu bulunmayan okullarda Covid-19’un yayılma ihtimali, maskenin zorunlu tutulduğu okullara kıyasla 3,5 kat daha fazla.

Arizona eyaletinde iki farklı bölgedeki okulları inceleyen kurum, maske zorunluluğu olmamasının salgınların patlak verme olasılığını artırdığı sonucuna vardı.

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Çalışmada, iki haftalık süreç içinde ve eğitim yılının başlamasından en az bir hafta sonra, iki veya daha fazla vakanın görüldüğü okullarda salgın olduğu kabul edildi.

İki bölgeden 999 okul incelendi. Bu okulların yüzde 21’inin okulların açıldığı tarihten bu yana maskeyi zorunlu kıldığı, yüzde 30’unun maskeyi sonradan zorunlu kıldığı, kalanınınsa bu zorunluluğu hiç getirmediği belirlendi.

Bu okullar içinde, ‘okul kaynaklı’ yeni Covid-19 çıkışlarının görüldüğü 191 okulun yüzde 59,2’sinde maske takma zorunluluğu olmadığı tespit edildi. Bu okullar arasında eğitim yılının başından beri maske zorunluğu olan okulların oranı ise yalnızca yüzde 8,4 çıktı.

Maske zorunluluğu olmayan okullarda iki haftalık sürede 100 bin çocukta ortalama 35 yeni vaka görülürken, zorunlu olan okullarda bu rakam 16 olarak kaydedildi.