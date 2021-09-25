Diken

Yaramazlara biraz batar!

Maske zorunluluğu olmayan okullarda salgın ihtimali 3,5 kat daha fazla

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırmasına göre maske zorunluluğu bulunmayan okullarda Covid-19’un yayılma ihtimali, maskenin zorunlu tutulduğu okullara kıyasla 3,5 kat daha fazla.

Arizona eyaletinde iki farklı bölgedeki okulları inceleyen kurum, maske zorunluluğu olmamasının salgınların patlak verme olasılığını artırdığı sonucuna vardı.


Fotoğraf: AA (Arşiv)

Çalışmada, iki haftalık süreç içinde ve eğitim yılının başlamasından en az bir hafta sonra, iki veya daha fazla vakanın görüldüğü okullarda salgın olduğu kabul edildi.

İki bölgeden 999 okul incelendi. Bu okulların yüzde 21’inin okulların açıldığı tarihten bu yana maskeyi zorunlu kıldığı, yüzde 30’unun maskeyi sonradan zorunlu kıldığı, kalanınınsa bu zorunluluğu hiç getirmediği belirlendi.

Bu okullar içinde, ‘okul kaynaklı’ yeni Covid-19 çıkışlarının görüldüğü 191 okulun yüzde 59,2’sinde maske takma zorunluluğu olmadığı tespit edildi. Bu okullar arasında eğitim yılının başından beri maske zorunluğu olan okulların oranı ise yalnızca yüzde 8,4 çıktı.

Maske zorunluluğu olmayan okullarda iki haftalık sürede 100 bin çocukta ortalama 35 yeni vaka görülürken, zorunlu olan okullarda bu rakam 16 olarak kaydedildi.

SON HABERLER

Boğaziçi’ne operasyonun koçbaşı: BURA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yılın başında Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından protesto gösterilerinin başladığı Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP’nin politikaları partiye yakın BURA (Boğaziçi Üniversiteliler Derneği) üzerinden hayata geçirildi.

Shell’de benzin bitti

Petrol şirketi Shell’in Britanya’daki bazı istasyonlarında, TIR şoförü sayısındaki yetersizliğin benzin sevkiyatını kesintiye uğratacağı endişeleri nedeniyle talep patlaması oldu. İstasyonlarda benzin tükenince pompalar kullanım dışı kaldı.

Sosyal medya gelirine yüzde 15 vergi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir yıla yakın süreden beri üzerinde çalıştığı Vergi Reformu Paketi’yle ilgili son rötuşlar yapıldı. Paketin önümüzdeki hafta Meclis’e gönderilmesi ve ilk yasalaştırılacak düzenleme olması planlanıyor. Pakette sosyal medyadan kazanç elde edenlerin nasıl vergi vereceğine dair de önemli düzenlemeler var.

İhracatçı birliği başkanı: Dolar 9 lira olmalı

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe’ye göre Türkiye’nin ihracatta rekabetçi olabilmesi için TL’deki değer kaybı sürmeli. Gültepe’nin dolar kuru için işaret ettiği nokta ise 9 TL.