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Yaramazlara biraz batar!

Elon Musk’tan ‘yarım ayrılık’ duyurusu: Birbirimizi hala seviyoruz

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk ve partneri müzisyen Grimes ‘kısmen ayrıldı’.

Fotoğraf: Reuters

2018’den beri birlikte olan çiftin geçen yıl bir çocukları olmuş, adını X Æ A-12 koymuşlardı.


Page Six’e konuşan Musk, “Kısmen ayrıldık ama hala birbirimizi seviyoruz, sık sık görüşüyoruz ve aramız çok iyi” dedi.

Çocuklarına birlikte ebeveynlik etmeye devam edeceklerini belirten Musk şunları söyledi: “Benim Tesla ve SpaceX’teki işim çoğunlukla Teksas’ta ya da yurt dışında olmamı gerektiriyor. Grimes işi için büyük ölçüde Los Angeles’ta. Şimdi benimle kalıyor ve bebeğimiz X de bitişik odada.”

Musk’ın daha önceki evliliklerinin birinden beş çocuğu var. İkisi aynı kişiyle olmak üzere üç kere evlendi.

Yeniden baba olan Elon Musk bebeğinin adını Twitter’dan duyurdu: X Æ A-12

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