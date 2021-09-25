Elon Musk’tan ‘yarım ayrılık’ duyurusu: Birbirimizi hala seviyoruz

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk ve partneri müzisyen Grimes ‘kısmen ayrıldı’.

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2018’den beri birlikte olan çiftin geçen yıl bir çocukları olmuş, adını X Æ A-12 koymuşlardı.

Page Six’e konuşan Musk, “Kısmen ayrıldık ama hala birbirimizi seviyoruz, sık sık görüşüyoruz ve aramız çok iyi” dedi.

Çocuklarına birlikte ebeveynlik etmeye devam edeceklerini belirten Musk şunları söyledi: “Benim Tesla ve SpaceX’teki işim çoğunlukla Teksas’ta ya da yurt dışında olmamı gerektiriyor. Grimes işi için büyük ölçüde Los Angeles’ta. Şimdi benimle kalıyor ve bebeğimiz X de bitişik odada.”

Musk’ın daha önceki evliliklerinin birinden beş çocuğu var. İkisi aynı kişiyle olmak üzere üç kere evlendi.