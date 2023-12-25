Akşam Postası / 25 Aralık 2023

Soma maden faciasının dokuzuncu yılı: 28 kamu görevlisine dava açıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldı.

Özgür Özel ‘provokasyon’dan haberdarmış: İsim isim hepsi tespit ediliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da şehit cenazesindeki ‘provokasyon’ hakkında önceden haber aldığını söyledi: “Bugün hepsi isim isim tespit ediliyor. Manisa’da olanların parti aidiyeti açıkça ortada.”

Birleşik Kamu-İş verileri: Açlık sınırı asgari ücretten beş bin lira fazla

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun verilerine göre açlık sınırı 16 bin 483 liraya, yoksulluk sınırı 46 bin 837 liraya yükseldi.

TÜİK: Aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 450 lira

TÜİK verilerine göre 2022’de aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 450 lira oldu. En yüksek yıllık kazanç finans ve sigorta sektöründe görüldü.

Saray’dan ‘kiralarda yüzde 25 zam sınırının kalkacağı’ iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na baklı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kira artış oranlarına uygulanan yüzde 25 sınırının uzatılmayacağına ilişkin iddiayı yalanladı.

Papa Franciscus Gazze’deki savaşın bitmesi için ‘yalvardı’

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Gazze’de devam eden savaş hakkında “Askeri operasyonlara son verilmesi için yalvarıyorum” dedi.

Kadir Has’ta ‘mescit-ayakkabı’ tartışması: Saray hedef gösterdi, inceleme başlatıldı

Kadir Has Üniversitesi’nde bir akademisyen, mescitteki kişilerin ayakkabılarını kendi odasının önüne koymasına tepki gösterdi. Üniversite, konuyla ilgili inceleme başlattı.