Özgür Özel ‘provokasyon’dan haberdarmış: İsim isim hepsi tespit ediliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da şehit cenazesindeki ‘provokasyon’ hakkında önceden haber aldığını söyledi: “Bugün hepsi isim isim tespit ediliyor. Manisa’da olanların parti aidiyeti açıkça ortada.”

Fotoğraf: CHP

Milli Savunma Bakanlığı iki gün art arda yaptığı açıklamayla Irak’ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını duyurmuştu.

Özel, dün Manisa’da şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın cenazesine katılmış ve bir grup tarafından ‘protesto’ edilmişti.

CHP’nin doğru bildiğini yapmaktan vazgeçmeyeceğini belirten Özel şöyle konuştu:

* Dün, sabah erken saatlerden itibaren hem koruma ekibimize, hem Manisa’da partimize hatta civar illerden Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçmişte çok yakın olmuş isimlerden bir provokasyon olacağı, bir saldırı olacağı, hatta bana bu cenazeye katılmamı yeniden değerlendirmem gerektiği defalarca söylendi. Dün gün boyunca, şehit cenazemize katılacağımı, şehidimize sahip çıkacağımı ifade ettim. Ve bu provokasyonların amacının ne olduğunu bildiğimi söyledim.

* Dün cenazeye katıldığımız andan itibaren, o organizeyi hep birlikte takip ettik.

* Şimdi bugün tek tek isim isim tespit ediliyor, hepsi. Manisa’da olanların parti aidiyeti çok açık ortada. Civar illerden getirilenlerde de aynı kümelenme belli.

* Milletimiz dün yapılan provokasyonu, Manisalıların şehit cenazesine kendi isteğiyle gelmiş kişilerin olmadığını biliyor. Şehit ailesi dün cenaze sırasında da gelip, bu sloganları attıranlara tepki gösterdi.

* Dün uçağa binmeden önce, şehit ailesi taziye evinden arayarak, uçaktan indikten sonra bir kez daha arayarak yaşananlardan üzüntü duyduklarını, şehidin bizimle olan samimiyetini, yakınlığını bildiklerini dün orada yaşananların, saygısızlığın şehide yapıldığını, şehitlerine yapıldığını ve Enes’in hatırasına saygısızlık olduğunu defalarca söylediler.

* Milletimiz her şeyi biliyor. Ve bundan sonra da istedikleri kadar provokasyon yapsınlar, istedikleri kadar bu tip tertipler içine girsinler CHP doğru bildiğini yapacak. Bugün bir kez daha söylüyoruz.