MSB: Altı asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde PKK’yla çıkan çatışmada altı askerin yaşamını yitirdiğini ve bir askerin yaralandığını duyurdu.

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MSB, dün paylaştığı açıklamada da altı askerin yaşamını yitirdiğini ve bir askerin yaralandığını açıklamıştı.

MSB’den gelen yeni açıklamada şunlar kaydedildi:

“Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.”

Böylece iki günde 12 asker yaşamını yitirdi, iki asker de yaralandı.