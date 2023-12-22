MSB: Üç asker şehit oldu, dört asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki saldırıda üç askerin yaşamını yitirdiğini, dört askerin yaralandığını duyurdu.

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Bakanlıktan paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Irak’ın kuzeyinde bugün bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş,dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre dört terörist etkisiz hale getirilmiştir.”