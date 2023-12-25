Yaşam kalitesi en yüksek şehirler açıklandı

Uluslararası danışmanlık şirketi Mercer’in her yıl yayınladığı ‘yaşam kalitesi araştırması’nda Viyana, yüksek yaşam standardı sunan şehir olarak listede yine birinci sırada yer aldı.

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Mercer’in yaşam kalitesi sıralamasında sağlık, eğitim, altyapı ve sosyo-kültürel ortam gibi çeşitli faktörler dikkate alındı.

Batı Avrupa’dan yedi, Pasifik’ten iki ve Kuzey Amerika’dan bir şehir listenin ilk 10’unda yer aldı.

Zengin tarihi, çarpıcı mimarisi ve canlı kültürel ortamıyla tanınan Avusturya’nın başkenti Viyana, sakinlerine çeşitli açılardan yüksek bir yaşam standardı sunduğu gerekçesiyle listeye bir kez daha birinci sıradan giriş yaptı.

Onu İsviçre’nin Zürih ve Yeni Zelanda’nın Aukland kentleri takip etti.

Yaşam kalitesinin düşük olduğu kentlerse listenin 241’inci sırasında yer alan Sudan’ın başkenti Hartum, Irak’ın başkenti Bağdat ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Bangui oldu.

İlk 10’a Almanya ve İsviçre damga vurdu

Araştırmaya göre ilk 10’daki şehirler şunlar: