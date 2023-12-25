Papa Franciscus Gazze’deki savaşın bitmesi için ‘yalvardı’

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Gazze’de devam eden savaş hakkında “Askeri operasyonlara son verilmesi için yalvarıyorum” dedi.

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Papa Franciscus, Noel ayininin ertesinde dünya meselelerine dair geleneksel ‘Urbi et Orbi’ (Roma ve dünyaya) konuşmasında ‘barış’ mesajı verdi.

AA’nın haberine göre savaşları, varış noktası ve kazananı olmayan bir yolculuğa benzeten Papa, “Savaşa ‘Hayır’ demek için, silahlara ‘Hayır’ demek gerekir. Silah üretimi, satışı, ticareti artıyorsa barıştan nasıl söz edebiliriz?” dedi.

Papa Franciscus devamında şöyle konuştu:

“Gazze’deki ve tüm kutsal topraklardaki Hristiyan toplumu başta olmak üzere herkesi kucaklıyorum. 7 Ekim’deki menfur saldırının kurbanlarının acısını yüreğimde taşıyor ve halen rehin tutulanların hemen serbest bırakılması için çağrımı yineliyorum. Askeri operasyonlara ve bunların beraberinde getirdiği masum sivil kurbanlar üzerindeki dehşet verici etkilerine son verilmesi için yalvarıyorum.”