İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu: En az 78 ölü

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Magazi Mülteci Kampı’na hava saldırısında en az 78 kişinin öldüğünü açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, üç evin vurulduğunu ve en az 78 kişinin öldüğünü söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre onlarca yaralı, Magazi’nin yakındaki Al Aksa Hastanesi’ne götürüldü. Olay yerinden gelen görüntülerde bazı çocukların yüzlerinin kanla kaplı olduğu ve dışarı yığılmış ceset torbaları görülüyor.

Büyük ailelerin yaşadığı bir bölge olması nedeniyle ölü sayısının artması bekleniyor.

Ateşkes konuşuluyordu

Saldırı, Mısır’ın İsrail ile Hamas arasında ateşkes için yeni bir teklif sunduğu haberlerinden sonra geldi.

Mısır’ın yeni ateşkes teklifinin üç aşamada hayata geçirilmesi bekleniyor:

Ateşkesin ilk aşamasında, yedi ila on günlük bir insani ara verilecek. Hamas, sağlık sorunu yaşayanlara öncelik vermek üzere aralarında kadın, çocuk ve yaşlı erkeklerin de bulunduğu 40 İsrailli rehineyi serbest bırakacak. Karşılığında İsrail de aynı durumdaki 120 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

Bir hafta sürecek ikinci aşamada Hamas, tüm İsrailli kadın esirleri, daha fazla tutuklunun ve 7 Ekim’den bu yana tutulan cesetlerin takası karşılığında serbest bırakacak.

Mısır’ın teklifine göre bir ay sürecek olan üçüncü aşamada, geri kalan rehinelerin ve bazı Filistinli tutukluların serbest bırakılması, İsrail’in Gazze Şeridi’nden çekilmesi ve tüm hava faaliyetlerinin askıya alınması öngörülüyor