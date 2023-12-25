2024 bütçesi Meclis’ten geçti

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Meclis’te kabul edildi.

Fotoğraf: AA

TBMM Genel Kurulu’nda 11 Aralık’ta başlayan bütçe görüşmeleri bugün tamamlandı.

Hem 2024 bütçesi hem de 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.

Bütçe oylamasına 317 milletvekili “Evet”, 249 milletvekiliyse “Hayır” dedi.

Böylece genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin lira, özel bütçeli idarelere 865 milyar 477 milyon 685 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlaraysa 38 milyar 381 milyon 178 bin lira ödenek verilecek.

Bütçe geliriyse 8 trilyon 353 milyar 29 milyon 549 bin TL olacak.