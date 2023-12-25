Soma maden faciasının dokuzuncu yılı: 28 kamu görevlisine dava açıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldı.
Soma Başsavcılığı’ndan paylaşılan açıklamada 13 Mayıs 2014’te meydana gelen faciada 301 madencinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
Açıklamada, Soma Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda 28 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlendiği ve davanın Soma 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açıldığı belirtildi.
Dava geçmişi
Faciayla ilgili dava 13 Nisan 2015’te açılmıştı. Soma Kömür İşletmeleri yönetim kurulu başkanı, genel müdürü, işletme müdürü ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 14 sanık hapis cezası alırken, diğer 37 sanık beraat etmişti.
9 Şubat 2021’deyse tutukluların, tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti.