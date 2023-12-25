Soma maden faciasının dokuzuncu yılı: 28 kamu görevlisine dava açıldı

Farklı mikropların yol açtığı enfeksiyonlar yayılmaya devam ediyor. Aralık başından beri grip, RSV, covid, beta mikroplarının çocuklarda şiddetli enfeksiyon yaptığını belirten Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, ailelere hasta ve ateşli çocuklarını ellerine ilaçlarını verip, okula göndermeleri çağrısı yaptı.