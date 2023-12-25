Kadir Has’ta ‘mescit-ayakkabı’ tartışması: Saray hedef gösterdi, inceleme başlatıldı

Kadir Has Üniversitesi’nde bir akademisyen, mescitteki kişilerin ayakkabılarını kendi odasının önüne koymasına tepki gösterdi. Üniversite, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf: Twitter

Kadir Has Üniversitesi’nde bir akademisyen, üniversitenin mescidine gelen öğrenci ve okul mensuplarının ayakkabı ve çantalarını kendi odasının önüne bırakmasına tepki gösterdi.

Akademisyen, ayakkabı ve çantalar için ayrılan yerlerin olduğunu ve bu eşyaların kendi odasının önüne değil, bu alanlara bırakılmasını talep etti.

Mescitteki kişilerse akademisyenin mescite ayakkabıyla girdiğini savunarak akademisyeni kayda aldı. Kayda alan kişiyle akademisyen arasında meydana gelen tartışma da sosyal medyada yayınlandı.

Akademisyen, görüntüler üzerinden cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral dahil birçok kişi tarafından hedef gösterildi.

Saral akademisyenle ilgili “28 Şubat zihniyetinin günümüz hali bu. Mescid mi ibadethane mi diye bir şeyler zırvalamışsınız. Müslümanların da ibadet ettiği alana, tüm ikazlara rağmen ayakkabılar ile girmek anca sizin gibi İslamofobiklerin yapacağı bir davranıştır. Üniversitelerimizin bir an önce bu problemli zihniyetlerden temizlenmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Gençler; İslam ‘komşuluk hakkını’ da gözetir. Müslüman örnek olmak zorundadır. Önce bu hakkı gözeterek ayakkabıları ayakkabılığa koymalısınız. Makul bir sebepten kullanamıyorsanız o ayrı…



Ve eğitimi yalnız teoride almış, ahlakı geçtim, etik değerlerden de yoksun hanımefendi; bu… https://t.co/n6NU3L9Qi7 — Oktay SARAL (@oktay_saral) December 24, 2023

Bunun üzerine Kadir Has Üniversitesi, görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Üniversitenin, cumhurbaşkanı başdanışmanının paylaşımdan sadece 10 dakika tweet atmasıysa dikkat çekti.