Saray’dan ‘kiralarda yüzde 25 zam sınırının kalkacağı’ iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na baklı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kira artış oranlarına uygulanan yüzde 25 sınırının uzatılmayacağına ilişkin iddiayı yalanladı.

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Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, bugünkü köşe yazısında kira artış oranlarına uygulanan yüzde 25 sınırının kalkacağını iddia etmişti.

Türkmen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in üç gün önce basına kapalı olarak iş ve finans dünyası temsilcileriyle bir toplantıda buluştuğunu ve burada, 1 Temmuz 2024’te sonra erecek sınırlamanın tekrar uzatılmayacağını dediğini aktardı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, toplantıyı doğrulamakla beraber bu iddiayı yalanladı.

Merkezin Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar dendi: “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te sona erecek olan düzenlemeye ilişkin sorulan soruya yanıt olarak Bakan Şimşek, düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini ifade etmiştir. Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarında düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmamış olmakla beraber, Bakan Şimşek’in kamuoyuna resmi bir açıklaması da bulunmamaktadır.”