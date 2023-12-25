Çukur Çetesi de ‘Kafes’e alındı

Antalya’da düzenlenen ‘Kafes-24 Operasyonu’yla ‘Çukur Çetesi‘ çökertildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Çukur Çetesi’ olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüte ait 11 milyarlık mal varlığına da el konulduğunu açıkladı.
Operasyonda aralarında örgüt lideri Bayram Dinçer’in de yer aldığı 43 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız” dedi.
Yerlikaya, örgütün Antalya genelinde mali sıkıntısı olan şahıslara faizle para verdiği, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediği kaydetti.
Operasyonda ele geçirilenler şöyle:
- 3 adet tabanca
- 15 adet av tüfeği 85 adet tapu
- 680 adet senet
- 380 adet çek
- 18 bin 500 adet araç satışı sözleşmesi
- 800 adet vekaletname
- 80 adet banka cüzdanı
- 60 adet kredi kartı
- 2 adet kripto para soğuk cüzdan
- 80 adet para transferi içeren ajanda
- 66 adet cep telefonu
- 36 bin dolar ve 80 bin TL ile çok sayıda altın ve pırlanta içeren ziynet eşyası
Kafes operasyonları
Yerlikaya, 6 Ekim’de 31 ilde eş zamanlı başlatılan ‘Kafes’ operasyonuyla 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.
Bakanın 17 Ekim’deki açıklamasında da 56 ilde 150 şüpheli yakalandığı bildirilmişti. 23 Ekim’deyse Bayğaralar’ın çökertildiği ve 55 şüphelinin yakalandığı bildirilmişti.
Kafes operasyonları kapsamında silahlı suç örgütü ‘Comanchero’yla bağlantılı 39 şüpheli de yakalanmıştı.
Son olarak ‘Kafes-23’ adlı operasyon kapsamında İstanbul merkezli 13 ilde beş suç örgütü çökertilmişti.