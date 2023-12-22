Yerlikaya duyurdu: Beş suç örgütü ‘Kafes’te

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beş yerel organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
Yerlikaya, İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı ‘Kafes-23’ adlı operasyonun düzenlendiğini açıkladı.
Operasyonlar kapsamında 93 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, “Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız” dedi.
Yerlikaya, söz konusu örgüt üyelerinin yabancı turistleri bir bahaneyle eğlence mekanlarına götürdüğünü ve yüksek hesap ödemeye mecbur ettiklerini kaydetti.
Kafes operasyonları
Yerlikaya, 6 Ekim’de 31 ilde eş zamanlı başlatılan ‘Kafes’ operasyonuyla 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.
Bakanın 17 Ekim’deki açıklamasında da 56 ilde 150 şüpheli yakalandığı bildirilmişti. 23 Ekim’deyse Bayğaralar’ın çökertildiği ve 55 şüphelinin yakalandığı bildirilmişti.
Kafes operasyonları kapsamında silahlı suç örgütü ‘Comanchero’yla bağlantılı 39 şüpheli de yakalanmıştı.