Atalay cezaevinden seslendi: Türkiye’nin tek gündemi yatağa aç giren çocuklardır

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ikinci defa aldığı ihlal kararına rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Türkiye’nin tek gündeminin ‘yatağa aç giren çocuklar’ olduğunu vurguladı.

Can Atalay.

AYM, Atalay hakkında hak ihlali kararı verip tahliyesine hükmetmiş ancak Yargıtay AYM’nin kararına uyulmamasına hükmetmişti.

Bunun üzerine Atalay’ın avukatları dosyayı yeniden AYM’ye taşımıştı. Başvuruyu genel kurul gündeminde ele alan AYM, oy çokluğuyla ihlal kararı verdi ama Atalay henüz tahliye edilmedi.

Atalay, annesi Şükran Atalay ve babası Mustafa Atalay ile haftalık telefon görüşmesinde konuştu. TİP’in görüşmeye ilişkin paylaştığı videoda annesi, “Eğer Meclis’te olabilseydin Türkiye halklarına ve Hatay halkına ne söylemek isterdin” diye soruyor.

Atalay, soruyu cevaplamadan önce “Son nefesine kadar Filistin halkının derdini dillendirme iradesini gösteren Hasan Bitmez’in hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, iktidarı İsrail’le devam eden ilişkileri üzerine eleştirdikten sonra kürsüde kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Atalay, konuşmanın devamında annesinin sorusuna ilişkin şunları dedi:

“Türkiye’nin tek gündemi, yoksulluğun istismarıdır. Türkiye’nin tek gündemi gelirde adaletsizliktir, gelirde eşitsizliktir, vergide adaletsizliktir, vergide eşitsizliktir. Türkiye’nin tek gündemi, öğün atlamak zorunda kalan çocuklardır, yatağa aç giren çocuklardır. Türkiye’nin tek gündemi kamu hizmeti kötü ifa ediliyor diye ya da piyasa koşullarına teslim ediliyor, falanca tarikata teslim ediliyor diye göz göre göre ölüme gönderilen insanlardır. Türkiye’nin gündemi budur.”