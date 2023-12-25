Boğaziçili öğrencilere ‘bir günlük’ giriş yasağı

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan bazı öğrencilerin gerekçesiz bir şekilde okula girişi engelleniyor.

Fotoğraf: Emek Gençliği/Twitter

Okul yönetimi iktisadi idari bilimler fakültesinin (İİBF) kapatılmasını ve fen ve edebiyat fakültesinin ‘fen fakültesi’ ve ‘beşeri ve sosyal bilimler fakültesi’ olarak ikiye bölünmesini değerlendiriyordu. Plana göre İİBF bünyesindeki işletme bölümü yönetim bilimleri fakültesine, ekonomiyle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümleriyse ‘beşeri ve sosyal bilimler fakültesi’ne bağlanacaktı.

Akademisyenlerin genelinin de neredeyse son ana kadar plandan haberi yoktu. Diken’in edindiği bilgiye göre akademisyenler, senato toplantısından iki gün önce (18 Aralık’ta) bu konunun söz konusu toplantıda ele alınacağını öğrendi. Okul yönetimi sadece, Ağustos 2023’te fen ve edebiyat fakültesi bölümlerinden fakültenin bölünmesiyle ilgili görüş istedi. Bölümlerin tamamı olumsuz görüş bildirdi. Buna rağmen dönemin kayyım dekanı İsmail Boz, bu konuyu fakülte kurulu toplantısında gündeme almadı.

Planın 19 Aralık’ta ayyuka çıkmasından sonra Boğaziçililerden çok sert tepki gelmiş ve devam eden günlerde okulda protesto gösterileri düzenlenmişti.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu da, bugünden itibaren ‘demokratik üniversite’ nöbetine başlayacaklarını duyurmuştu.

Demokratik Üniversite Nöbeti’ne başlıyoruz!



Üniversite bileşenlerini hiçe sayarak alınan kararlara karşı özgür, özerk, demokratik üniversite talebimizi yükseltmek için yarın saat 14.00’te Güney Meydan’da buluşalım.



Ardından nöbet masamızı açarak etkinliklerimize başlayacağız. pic.twitter.com/sPooqAvc7K — Boğaziçi Üniversitesi ÖTK (@boun_otk) December 24, 2023

Bazı öğrencilerinse okula girişi engelleniyor.

Diken’in edindiği bilgiye göre en az iki öğrencinin girişi engellendi.

Öğrenciler, okul girişindeki turnikeye öğrenci kartını okuttuğu vakit kartın çalışmadığını gördü. Güvenlik, öğrencilere herhangi bir yazılı belge veya gerekçe sunmadı. Bunun sadece bir günlüğüne bir yasak olduğunu söyleyen güvenlikler öğrencilerin ‘öğrenci işleri dekanlığını’ aramasını önerdi.

Edinilen bilgilere göre giriş yasakları son dönemde düzenlenen protestolarla ilgili.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu da okula giremeyen bir öğrencinin kapı girişinde tutturduğu tutanağı paylaştı.

Kampüse polisler girerken öğrencilerin Güney Kampüs’e giremediğini, bir günlüğüne girişlerinin engellendiğini öğrendik.



Demokratik Üniversite Nöbeti’ni engellemek için usulsüz karar alan kayyumlara karşı dayanışmamız kazanacak. Bütün sıra arkadaşlarımızı kampüse bekliyoruz! pic.twitter.com/eSfeeCXiHj — Boğaziçi Üniversitesi ÖTK (@boun_otk) December 25, 2023

Okuldaki eylemlerde de okulun güvenliği öğrencileri gün boyunca kayıt altına almıştı.