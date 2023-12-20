Boğaziçi Üniversitesi ‘kayyım yönetimi’nden fakültelerle ilgili yeni plan

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ni kapatma kararından geri adım atarken diğer fakültelerle ilgili yeni bir planı devreye soktu.

Fotoğraf: Öğrenci Kolektifleri/Twitter

Okul yönetimi iktisadi idari bilimler fakültesinin (İİBF) kapatılmasını ve fen ve edebiyat fakültesinin ‘fen fakültesi’ ve ‘beşeri ve sosyal bilimler fakültesi’ olarak ikiye bölünmesini değerlendiriyordu. Plana göre İİBF bünyesindeki işletme bölümü yönetim bilimleri fakültesine, ekonomiyle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümleriyse ‘beşeri ve sosyal bilimler fakültesi’ne bağlanacaktı.

Planın dün ayyuka çıkmasından sonra Boğaziçililerden çok sert tepki geldi.

Boğaziçililer bugün rektörlük binasının önünde toplanarak planı protesto etti.

Fakültelerin kapatılma ve bölünme planlarından sonra bugün Boğaziçi Üniversitesi Güney Meydan (rektörlük binası önü)pic.twitter.com/dzQwXJLMbw — Mehmet Baran Kılıç (@MehmetBaranKl) December 20, 2023

İlgili plan bugün senato toplantısında ele alındı.

Okul yönetimi İİBF’nin kapatılması planını geri çekip yeni bir plan devreye soktu.

Yönetim, bugünkü senato toplantısında Fen Edebiyat Fakültesi’nin ‘Fen Fakültesi’ ve ‘İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ olarak ikiye bölünmesini, Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin de kapatılarak İİBF’ye dahil edilmesini onayladı. Plan, oy çokluğuyla kabul edildi.

Söz konusu planın gerçekleşmesi için cumhurbaşkanının onaylayıp Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor.