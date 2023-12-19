Boğaziçililerden ‘kayyım rektör’ün fakülteleri kapatma ve bölme planına tepki

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, okul yönetiminin bir fakülteyi kapatma, bir fakülteyi de bölme planına karşı öğrencileri nöbete çağırdı.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Okul yönetimi iktisadi idari bilimler fakültesinin (İİBF) kapatılmasını ve fen ve edebiyat fakültesinin ‘fen fakültesi’ ve ‘beşeri ve sosyal bilimler fakültesi’ olarak ikiye bölünmesini değerlendiriyor. Plana göre İİBF bünyesindeki işletme bölümü yönetim bilimleri fakültesine, ekonomiyle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümleriyse ‘beşeri ve sosyal bilimler fakültesi’ne bağlanacak.

Bu plan yarın okulun senatosunda gündeme alınacak. Çıkacak karara göre de yönetim cumhurbaşkanlığına başvuracak çünkü fakülte açma ve kapama yetkisi cumhurbaşkanlığında.

Öğrenciler, bu plana sert tepki gösterdi.

Öğrenci Temsilciliği Kurulu, öğrencileri rektörlük binasının önünde nöbete çağırdı.