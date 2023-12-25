Boğaziçili öğrencilerden ‘demokratik üniversite’ nöbeti

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, fakültelerin bölünmesi ve kapatılması kararına karşı ‘demokratik üniversite’ nöbetinde bir araya gelecek.

Fotoğraf: Twitter/Öğrenci Kolektifleri

Okul yönetimi iktisadi idari bilimler fakültesinin (İİBF) kapatılmasını ve fen ve edebiyat fakültesinin ‘fen fakültesi’ ve ‘beşeri ve sosyal bilimler fakültesi’ olarak ikiye bölünmesini değerlendiriyordu. Plana göre İİBF bünyesindeki işletme bölümü yönetim bilimleri fakültesine, ekonomiyle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümleriyse ‘beşeri ve sosyal bilimler fakültesi’ne bağlanacaktı.

Akademisyenlerin genelinin de neredeyse son ana kadar plandan haberi yoktu. Diken’in edindiği bilgiye göre akademisyenler, senato toplantısından iki gün önce (18 Aralık’ta) bu konunun söz konusu toplantıda ele alınacağını öğrendi. Okul yönetimi sadece, Ağustos 2023’te fen ve edebiyat fakültesi bölümlerinden fakültenin bölünmesiyle ilgili görüş istedi. Bölümlerin tamamı olumsuz görüş bildirdi. Buna rağmen dönemin kayyım dekanı İsmail Boz, bu konuyu fakülte kurulu toplantısında gündeme almadı.

Planın 19 Aralık’ta ayyuka çıkmasından sonra Boğaziçililerden çok sert tepki gelmişti.

Fakültelerin kapatılma ve bölünme planlarından sonra bugün Boğaziçi Üniversitesi Güney Meydan (rektörlük binası önü)pic.twitter.com/dzQwXJLMbw — Mehmet Baran Kılıç (@MehmetBaranKl) December 20, 2023

Tepkilerden sonra okul yönetimi yeni bir plan devreye soktu.

20 Aralık’ta senato toplantısında Fen Edebiyat Fakültesi’nin ‘Fen Fakültesi’ ve ‘İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ olarak ikiye bölünmesini, Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin de kapatılarak İİBF’ye dahil edilmesi oy çokluğuyla onaylandı ancak tepkiler sürdü.

Boğaziçililer bugün de fen-edebiyat fakültesinin bölünmesine ve yönetim bilimleri fakültesinin kapatılmasına karşı Güney Meydan'dapic.twitter.com/Nr0BNiX0Jt — Mehmet Baran Kılıç (@MehmetBaranKl) December 21, 2023

Boğaziçililer bu tepkilerini sürdürecek.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu öğrencileri ‘demokratik üniversite’ nöbetine çağırdı. Öğrenciler basın açıklamasını okuyup Fen Edebiyat Fakültesi’ne yürüyecek.