TÜİK: Aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 450 lira

TÜİK verilerine göre 2022’de aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 450 lira oldu. En yüksek yıllık kazanç finans ve sigorta sektöründe görüldü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kazanç Yapısı İstatistikleri’ni paylaştı.

Aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 450 lira

2022 Kasım ayı referans alınarak yapılan çalışmaya göre saatlik ortalama brüt ücret-maaş toplamda 55,4 lira. Ücretli çalışan erkekler 2022’de saatlik ortalama 54,4 lira brüt ücret-maaş alırken, ücretli çalışan kadınlar aynı yıl saatlik ortalama 57,4 lira brüt ücret-maaş aldı.

2022’de aylık ortalama kişi başı brüt ücret-maaş toplamda 11 bin 143 lira. Ücretli çalışan erkekler aylık ortalama 11 bin 233 lira kişi başı brüt ücret-maaş alırken, kadınlar aylık ortalama 10 bin 961 lira brüt ücret-maaş aldı.

Aylık ortalama kişi başı kazanç toplamda 12 bin 450 lira oldu. Ücretli çalışan erkekler için aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 487 lirayken, kadınlar için aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 376 lira oldu.

Yıllık ortalama brüt kazanç 144 bin 390 lira

Kazanç Yapısı İstatistikleri sonuçlarına göre 2022’de yıllık ortalama brüt kazanç 144 bin 390 lira. Bu değer, erkeklerde 147 bin 446 lira ve kadınlarda 138 bin 366 lira.

En yüksek kazanç yükseköğretim mezunlarının

Kazanç düzeylerinin hem erkeklerde hem de kadınlarda eğitim durumuyla doğru orantılı olarak yükseldiği görüldü. Eğitim durumuna göre en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti. Bu eğitim düzeyinde yıllık ortalama brüt kazanç erkeklerde 207 bin 112 lira, kadınlardaysa 171 bin 568 TL oldu.

En yüksek kazanç finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe

Ücretli çalışanların brüt kazançları, ekonomik faaliyet ayrımında incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama brüt kazanç 293 bin 511 lirayla finans ve sigorta faaliyetlerinde oldu. Bu ekonomik faaliyeti, 284 bin 842 lirayla bilgi ve iletişim ve 229 bin 108 lirayla kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri izledi.

En düşük kazanç yiyecek ve konaklama sektöründe

En düşük yıllık ortalama brüt kazançlarsa sırasıyla 99 bin 290 lirayla konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, 102 bin 109 lirayla gayrimenkul faaliyetleri ve 104 bin 768 lirayla inşaat sektörlerinde oldu.

Ekonomik faaliyet sınıflamasına göre kadın çalışanların yıllık ortalama brüt kazancı ulaştırma ve depolama faaliyetinde 213 bin 810 lira, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı faaliyetinde 206 bin 633 lira ve gayrimenkul faaliyetlerinde 104 bin 387 lirayla bu sektörlerdeki erkek çalışanların yıllık ortalama brüt kazancından fazla oldu.