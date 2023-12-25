Birleşik Kamu-İş verileri: Açlık sınırı asgari ücretten beş bin lira fazla

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun verilerine göre açlık sınırı 16 bin 483 liraya, yoksulluk sınırı 46 bin 837 liraya yükseldi.

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Türkiye’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli asgari harcama tutarı açlık sınırı olarak kabul ediliyor.

Yoksulluk sınırı ise eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı.

Bu koşullarda 11 bin 402 lira asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlar her geçen gün daha da zorlanıyor.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak kararı beklerken, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun aralık dönemi verilerine göre Türkiye’deki açlık ve yoksulluk riski büyümeye devam ediyor.

Verilere göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aralık ayında 835 lira daha artarak 16 bin 483 liraya kadar yükselirken, yoksulluk sınırı da 47 bin lira sınırına yaklaştı.

Açlık sınırı 2023 yılının tümünde 7 bin 424 lira, yoksulluk sınırı da 20 bin 713 lira arttı.