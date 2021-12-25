Akşam Postası / 25 Aralık 2021

Dünyanın en gelişmiş uzay teleskobu James Webb uzayda

Fotoğraf: Reuters

Uzay teleskobu James Webb, 10 milyar dolarlık harcama ve 30 yıllık çalışmanın ardından bugün fırlatıldı.

Bankalar kredi çekene taahhütname imzalatıyor: Dövize, kriptoya gitmesin

Türk Lirası cinsi kredi çekenlerin döviz, kripto para veya hisse senedi almasını engellemeleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan uyarı alan bankalar, müşterilerine taahhütname imzalatmaya başladı.

Asgariye vergi muafiyeti yürürlükte

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

BİM yöneticisi: Fiyatların yön değiştirmesi zaman alacak

Hükümet döviz kurundaki gerilemeye uygun olarak fiyatlarını indirmeyen işletmelere yaptırım getirmeye hazırlanırken, market zinciri BİM’in yöneticisi Galip Aykaç, “Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor” dedi.

Türk-İş’ten teşkilata çağrı: Fahiş fiyatları bildirin

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, çarşı, pazar ve marketlerdeki birçok üründe fahiş fiyatların söz konusu olduğunu belirterek, fahiş fiyatlara döviz kurundaki artışların gerekçe gösterildiğini söyledi.

Evde yeni yıla girme maliyeti en az 400 lira

Yılbaşını aile içinde kutlamak isteyenlerin cebinden çıkan para bu yıl en az 400 lirayı bulabilir.

Yüzde 12’lik zam teklifi sonrası Türk Metal’den grev kararı

Metal sektöründe 130 bin kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde, işveren sendikası MESS’ten yüksek enflasyon ve kur şoklarına rağmen yüzde 12’lik zam teklifi gelmesi tansiyonu yükseltmişti.

Türkiye’de kriptoya ilk ceza Binance’e

Kripto para platformu BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.

Pitbull saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavisine Antalya’da devam edilecek

Gaziantep’te, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in tedavisine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde devam edilecek.

Altı yaşındaki çocuğunu öldürüp intihara teşebbüs etti

İstanbul’da bir kişi altı yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak yaralandı.

MSB: Darbe girişimi sonrası TSK’dan 24 bin 256 kişi ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden toplam 24 bin 256 kişinin ihraç edildiğini açıkladı.

Covid-19 hapını Japonya da onayladı

Japonya, ABD’li ilaç firması Merck’in Covid-19’a karşı geliştirdiği ilaca ‘acil kullanım’ onayı verdi.

TFF’ye erişim engelleme yetkisi

Türkiye Futbol Federasyonu’na dilediği web sitesi içeriğine ve istenmesi halinde sitenin tümüne mahkeme kararı olmaksızın erişimi engelleme yetkisi verildi. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu isterse bu yetkisini de devredebiliyor.

Beşiktaş’ta eski başkan Fikret Orman’a ihraç talebi

Eski Beşiktaş başkanı Fikret Orman’ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi yönünde verilen önerge kabul edildi.

OnlyFans’in Türkiye’deki içerik üreticileri anlattı

Belli bir ücret karşılığında fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ içerikleri sunan, pornografik içeriğe özel bir platform olmasa da kaçınılmaz olarak buna dönüşen OnlyFans’in Türkiye’deki içerik üreticileri anlattı: “Yapımcıların, yönetmenlerin, pezevenklerin elinden kurtulmakla alakalı bir platform.”

Amsterdam’da bir müzeden paylaşımları nedeniyle yargılanan fenomene beş ay hapis

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın ünlü Red Light bölgesinde gittiği bir müzede yaptığı paylaşım nedeniyle beş ay hapis cezası verildi.

Kayıp köpeğini bulana para ödülü vadetmişti: Mahkeme Sturridge’in 30 bin dolar ödemesine karar verdi

İngiltere Premier Lig takımı Liverpool’un eski yıldızı ve bir dönem Trabzonspor’da da forma giyen İngiliz futbolcu Daniel Sturridge’in kayıp köpeğini bulan adama 30 bin dolar (330 bin lira) ödemesine karar verildi.