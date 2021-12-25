Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş’ta eski başkan Fikret Orman’a ihraç talebi

Eski Beşiktaş başkanı Fikret Orman’ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi yönünde verilen önerge kabul edildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Beşiktaş’ta 01.01.2019-12.05.2019 arasındaki Fikret Orman dönemi hem idari hem de mali yönden ibra edilmedi.


Beşiktaş Kulübü’nün bugün yapılan 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda 121 üye, bir önceki başkan Orman’ın kulüpten ihraç edilmesini talep etti.

Divan Başkanlık Kurulu’na verilen önergede ihraç talebi için ‘yetkisiz şekilde 510 milyon TL bütçe aşımı yapması‘, ‘bir genel kurul üyesinin darp edilmesi‘, ‘sahte evrakla kulübe sporcu kıdemiyle üye yapılması‘, ‘30’dan fazla taraftarın evinden gözaltına alınması‘ ve ‘kulübün borç yükünün altında kalması‘ gibi iddialar var.

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Ancak bu önerge, dilek ve istekler bölümüne alınarak yönetim kuruluna sevk edilecek.

Orman’ın saat 17.00’da basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

SON HABERLER

Matrix’in dijital gardırobu hazır: Peki sen metaverse’te ne giyeceksin, düşündün mü?

Birincisini 1999 yılında izlediğimiz Matrix filmleri, yalnızca hikaye ve felsefeleriyle değil kostümleriyle de konuşulmuştu. Serinin, bugün gösterime giren dördüncü filmi Matrix Resurrections’da en az kahramanlar kadar güçlü tasarımlar görmeye devam edeceğiz. Dünyanın en büyük dijital moda mağazası Dressx zamanın ve Matrix’in ruhuna uygun olarak, yalnızca sanal dünyada giyilebilen dijital bir koleksiyon hazırladı bile. 2021’in en büyük moda trendi ‘dijital moda’ya biraz daha yakından bakalım, aksi halde metaverse’de çıplak kalmak da var!

Bitmiş denizin kumunu satanlar

AKP’nin iç parti üyeleri için ‘bitmiş denizin kumunu satanlar’ demek lazım. Zira, işlerliğe sokulan plan, bu ülkenin kıt kaynaklarını siyasi desteğe dönüştürmek için sağa sola dağıtılıyor hem de toplumsal travmaların taşlarını döşeme pahasına… 

Dayakçı öğretmen, yoksulluk, faşizm ve bize dair…

Faşizm literatürü okumalarının benim açımdan en çarpıcı tarafı, akla hayale gelmedik eziyetlerin hemen her zaman sıradan insanlar tarafından yapılabilmiş olması. Öylesine, herhangi bir komşu, arkadaş, müşteri, öğrenci, eş, öğretmen olan insanların faşizmin destekçisi olabilmesi, kimi kaçıkların peşinde ülkelerini ve insanı felakete götürüp büyük acılar yaşanmasına yol açabilmesi. Günlük yaşamda, dilde, sıradan insanın davranışında, onun otoriteyle kurduğu ilişkide aranmalı faşizmin nüvesi, oralarda filizleniyor.

Dindarlar muhalefete oy verir mi?

TEAM’in dindarlık araştırmasına göre; ‘Dindar seçmenlerin önemlice bir kısmında AK Parti ile kurulan gönül bağı yerini, seçeneksizlik ve kerhen oy tercihine bırakmış.