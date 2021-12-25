Beşiktaş’ta eski başkan Fikret Orman’a ihraç talebi

Eski Beşiktaş başkanı Fikret Orman’ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi yönünde verilen önerge kabul edildi.

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Beşiktaş’ta 01.01.2019-12.05.2019 arasındaki Fikret Orman dönemi hem idari hem de mali yönden ibra edilmedi.

Beşiktaş Kulübü’nün bugün yapılan 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda 121 üye, bir önceki başkan Orman’ın kulüpten ihraç edilmesini talep etti.

Divan Başkanlık Kurulu’na verilen önergede ihraç talebi için ‘yetkisiz şekilde 510 milyon TL bütçe aşımı yapması‘, ‘bir genel kurul üyesinin darp edilmesi‘, ‘sahte evrakla kulübe sporcu kıdemiyle üye yapılması‘, ‘30’dan fazla taraftarın evinden gözaltına alınması‘ ve ‘kulübün borç yükünün altında kalması‘ gibi iddialar var.

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Ancak bu önerge, dilek ve istekler bölümüne alınarak yönetim kuruluna sevk edilecek.

Orman’ın saat 17.00’da basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.