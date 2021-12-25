Türkiye’de kriptoya ilk ceza Binance’e

Kripto para platformu BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.
AA’nın aktardığına göre karar bu alanda kesilen ‘ilk cezai müeyyide’ olma özelliğini taşıyor.
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti.
Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.