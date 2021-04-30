Kripto paraya MASAK denetimi şartı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yönetmelikle kripto para hizmet sağlayıcıları, ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler’ yönetmeliğine dahil edildi.

Fotoğraf: Pixabay

Yönetmeliğin dördüncü maddesi, suç gelirlerinin önlenmesi ve terörün finansmanının önlenmesi için sorumlu kuruluşları tanımlıyor. Bu kuruluşlar arasında bankalar, finansman kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri dahil birçok kurum yer alıyor.

Reklam

Değişiklikle kripto para platformları da artık suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan önlemlerden yükümlü olacak.

Aynı yönetmelikle faizsiz konut sistemi içinde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri de önlemlerin yükümlüsü oldu.

Böylece, kripto para hizmet sağlayıcıları ve faizsiz konut şirketleri, belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapmakla mükellef olacak.



Ayrıca ‘makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemler’ ayrıca takip edilecek.

Reklam

Yine tutar farkı olmaksızın tüm işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilecek.

Yönetmelik ile hem kripto para platformları hem de faizsiz konut şirketleri MASAK denetimine girecek.