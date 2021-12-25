Belli bir ücret karşılığında fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ içerikleri sunan, pornografik içeriğe özel bir platform olmasa da kaçınılmaz olarak buna dönüşen OnlyFans’in Türkiye’deki içerik üreticileri anlattı: “Yapımcıların, yönetmenlerin, pezevenklerin elinden kurtulmakla alakalı bir platform.”

Fotoğraf: Youtube/Fayn

Genç bir kadın insanların erotizmi bilmemesinden yakınıyor: “Hemen vajina, hemen popo.”

“Hayvani cinsellik istiyor insanlar ben de yapabiliyorsam yapıyorum, yapamıyorsam da ‘Hayır yapamam’ diyorum” diye anlatıyor deneyimini kaslı, dövmeli genç bir adam.

Ve tabii en çok merak edilenlerden biri: “OnlyFans’ten gerçekten o kadar para kazanılıyor mu?”

Fayn’ın hazırladığı ‘OnlyFans: Pezeveklere yer yok‘ başlıklı video haberde buna yanıt yine bir içerik üreticisinden geliyor: “Aylık maksimum 100 dolar gelir elde ettim.”

Dört aydır platformu kullanan bir üretici aylık 700-1200 dolar kazandığını anlatıyor.

Ancak 3-4 bin dolar kazananların da olduğu söyleniyor. Sabit bir gelir kapısı olmadığına da dikkat çekiliyor.

Pek ne yapıyorlar?

Yüzünü göstermeyi tercih etmeyen kadın bir içerik üreticisi “Kamera karşısında bazen soyunuyorum, bazen mastürbasyon yapıyorum, bazen sohbet ediyorum, insanlar da tip veriyor” diyor.

Tehdit, küfür, hakarete de maruz kaldıkları oluyor.

Bir başka içerik üreticisinin verdiği bilgiye göre üyelerin çoğunluğı erkek, yaş aralığı 18-45.

OnlyFans’e girme nedenlerini değişiyor: “Kuralları kendilerinin koyabilmesi, sansüre maruz kalmadan üretim yapma isteği, spor yaparken gelişimini izlemek için çektiği vücudunun fotoğraflarını değerlendirmek istemesi ya da sadece porno üreticisi olma hedefi.”

Bir başka kullanıcının dikkat çektiği konu ise pandemide insanların çok daha fazla internete yönelmesi: “İnternette de konu dönüp dolaşıp ya Hitler’e geliyor ya sekse.”

Kolay para kazanmanın yolu gibi görünse de, herkesin bir gün kurtulmayı umduğu mesaili işine göre şartları çekici gibi gelse de, bunun böyle olmadığı bir OnlyFans yayıncısının sözlerinden anlaşılıyor: “Emek istiyor, gerçekten üzerine uğraşmak gerekiyor. Belki 8-5 çalışmak gerekiyor. Ayağımın fotoğrafını çektim, popomun fotoğrafın çektim, oh ne güzel para kazandım gibi bir şey çok da söz konusu değil.”

Kullanıcılar için cazip olan yönüne gelince… Bariz tarafını bir kenar bırakacak olursak, içerik üreticileri şu yanıtları veriyor: “İnsanlar içerik üreticisiyle bir yakınlık sağlıyor. Oradaki bağ kurma potansiyeli insanlara bu kadar iyi hissettirdi. Onun için o içerik üretiliyor, üretilen içerikte kendini söz sahibi hissediyor.”

“Bazı takipçilerim şöyle oluyor; ‘Tahmin edersin ki benim mutsuz bir evliliğim var, tahmin edersin ki ben çirkinim, o yüzden kimse benimle cinsellik paylaşmak istemiyor’ diyor.”

Fan’ların sapığa dönüşmesi

İnsanlar fan’ı oldukları içerik üreticilerinin bir süre sonra sapığı haline dönüşebiliyormuş: “Onlar zannediyor ki beni satın aldılar. Bana ayda 10 dolar verdiği için bütün emeğime ya da hayatıma ulaşabileceğini hissediyor… Hayır.”

Erkek bir içerik üreticisi kendisine gelen teklifi şöyle anlatıyor: “İsveç’te yaşayan bir takipçim İstanbul’a geldiğini ve hem kendisiyle hem karısıyla beraber olmamı istedi. ‘Bunun karşılığında çok büyük meblağlarda para öderim’ dedi. Ama birincisi OnlyFans’te bunu yapmak yasak, ikincisi eskortluk veya jigololok yapmak amacıyla buraya girmedim.”

Tek eşli heteroseksüel bir erkek olduğunu, sevgilisi olduğunu, OnlyFans kullanmasını sorun etmediğini, hatta hesap açmasına yardımcı olduğunu söylüyor: “Artık annem bile biliyor.”