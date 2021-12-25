Evde yeni yıla girme maliyeti en az 400 lira

Yılbaşını aile içinde kutlamak isteyenlerin cebinden çıkan para bu yıl en az 400 lirayı bulabilir.
Dört kişilik bir ailenin, her meyveden birer kilo alması halinde, bu yılbaşı toplam gideri en az 100 lira olarak hesaplanıyor. Manavlara göre geçen yılbaşı ile bu yılbaşı arasında iki kata yakın fark var.
Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kuruyemişler ise bu yıl çok daha cep yakacak cinsten.
Son zamlardan sonra fiyatı artan kuruyemiş çeşitlerinden yalnızca 300’er gram alınması halinde ödenecek asgari tutar 300 lirayı buluyor.
Meyve ve kuruyemişte ortalama fiyatlar
Portakal: 4 lira
Muz: 8 lira
Mandalina: 6 lira
Elma: 4 lira
Armut: 6 lira
Üzüm 13 lira
Nar: 15 lira
Kivi: 15 lira
Antep fıstığı: 170 lira
Badem: 190 lira
Leblebi: 45 lira
Fıstık: 45 lira,
Kabak çekirdeği: 80 lira
Kaju: 220 lira
Çekirdek: 45 lira
(Fiyatlar illere göre değişiklik gösterebilir)