Evde yeni yıla girme maliyeti en az 400 lira

Yılbaşını aile içinde kutlamak isteyenlerin cebinden çıkan para bu yıl en az 400 lirayı bulabilir.

Dört kişilik bir ailenin, her meyveden birer kilo alması halinde, bu yılbaşı toplam gideri en az 100 lira olarak hesaplanıyor. Manavlara göre geçen yılbaşı ile bu yılbaşı arasında iki kata yakın fark var.

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kuruyemişler ise bu yıl çok daha cep yakacak cinsten.

Son zamlardan sonra fiyatı artan kuruyemiş çeşitlerinden yalnızca 300’er gram alınması halinde ödenecek asgari tutar 300 lirayı buluyor.

Meyve ve kuruyemişte ortalama fiyatlar

Portakal: 4 lira

Muz: 8 lira

Mandalina: 6 lira

Elma: 4 lira

Armut: 6 lira

Üzüm 13 lira

Nar: 15 lira

Kivi: 15 lira

Antep fıstığı: 170 lira

Badem: 190 lira

Leblebi: 45 lira

Fıstık: 45 lira,

Kabak çekirdeği: 80 lira

Kaju: 220 lira

Çekirdek: 45 lira

(Fiyatlar illere göre değişiklik gösterebilir)