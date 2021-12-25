Dünyanın en gelişmiş teleskobu James Webb uzayda

Uzay teleskobu James Webb, 10 milyar dolarlık harcama ve 30 yıllık çalışmanın ardından bugün fırlatıldı.

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James Webb, dünyanın en gelişmiş ve en büyük uzay teleskobu olma özelliğini taşıyor.

Teleskop, 1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini alması amacıyla ilk olarak 1989’da planlandı ve ilk olarak 2004 yılında inşa edilmeye başlandı.

Teleskobun inşa edilmesi için 14 farklı ülkeden binlerce uzman toplamda 40 milyon saat harcadı.

Webb Telekosbu’nun güneş sistemiyle ilgili soruları yanıtlaması, öte gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi bekleniyor. Cihaz ayrıca dünya dışında devam eden yaşam arayışındaki ipuçlarını da ortaya çıkaracak.

James Webb’in önümüzdeki 10 yılın önde gelen gözlemevi olacağı ifade ediliyor.

Teleskobun fırlatılma anı NASA tarafından canlı olarak yayınlandı.