TFF’ye erişim engelleme yetkisi

Türkiye Futbol Federasyonu’na dilediği web sitesi içeriğine ve istenmesi halinde sitenin tümüne mahkeme kararı olmaksızın erişimi engelleme yetkisi verildi. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu isterse bu yetkisini de devredebiliyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeye göre Türkiye sınırları içerisindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında kullanıma sunulduğunun tespiti halinde, ihlalin yapıldığı yayın, kısım ve bölüm ile ilgili olarak (URL. vb şeklinde) erişimin engellenmesine TFF Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilecek.

Ancak teknik olarak istenen içerik engellenemezse TFF Yönetim Kurulu bu kez sitenin tamamına erişim engeli getirebilecek.

TFF Yönetim Kurulu aldığı erişim engeli kararını Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne iletecek. Mahkeme kararı olmadan alınan bu sansür kararına bir hafta içerisinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunulabilecek. Erişim engeli kararını uygulamak üzere TFF bünyesinde kurulan birimdeki kişiler de istenmesi halinde bu yetkiyi kullanabilecek.

Hukukçular, TFF’ye verilen yetkinin sansüre kapı araladığını belirterek, mahkeme kararı olmaksızın alınacak erişim engelleme kararlarının hukuki güvence içermediğini savunuyor. Yine hukukçulara göre düzenleme Anayasa’ya da aykırı.

‘Sansür’ yasası

Erişim engellemelerin başlangıç noktası, 2007 yılında yürürlüğe giren ‘5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’… Bu kanunda 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarından sonra değişikliğe gidilerek, erişim engellemeyle ilgili hükümlerin sayısı artırıldı, kapsam genişletildi.

Erişim engelleme yetkisinin geçen süre içinde git gide arttığı ve 20’den fazla kurum ve kuruluşa yetki verilirken, Sermaye Piyasası Kurulu’dan Türkiye Jokey Kulübü’ne kadar çok sayıda kurum ve kuruluşa bu hak tanındı. Birçok kurum ve kuruluşun aldığı kararlarla ilgili mahkeme onayı şartı bulunmazken, kararlarla ilgili hakim onayı şartı da yok.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb raporuna göre 2020 sonu itibariyle 467 bin 11 web sitesi 764 farklı kurum tarafından verilen 408 bin 808 farklı kararla erişime engellendi. Yüz binlerce URL kaldırıldı.