Kayıp köpeğini bulana para ödülü vadetmişti: Mahkeme Sturridge’in 30 bin dolar ödemesine karar verdi

Birincisini 1999 yılında izlediğimiz Matrix filmleri, yalnızca hikaye ve felsefeleriyle değil kostümleriyle de konuşulmuştu. Serinin, bugün gösterime giren dördüncü filmi Matrix Resurrections’da en az kahramanlar kadar güçlü tasarımlar görmeye devam edeceğiz. Dünyanın en büyük dijital moda mağazası Dressx zamanın ve Matrix’in ruhuna uygun olarak, yalnızca sanal dünyada giyilebilen dijital bir koleksiyon hazırladı bile. 2021’in en büyük moda trendi ‘dijital moda’ya biraz daha yakından bakalım, aksi halde metaverse’de çıplak kalmak da var!