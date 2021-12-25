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Yaramazlara biraz batar!

Kayıp köpeğini bulana para ödülü vadetmişti: Mahkeme Sturridge’in 30 bin dolar ödemesine karar verdi

İngiltere Premier Lig takımı Liverpool’un eski yıldızı ve bir dönem Trabzonspor’da da forma giyen İngiliz futbolcu Daniel Sturridge’in kayıp köpeğini bulan adama 30 bin dolar (330 bin lira) ödemesine karar verildi.

Fotoğraf: Reuters

Avustralya’nın Perth Glory takımında kariyerini sürdüren futbolcu 2019’da pomeranian cinsi Lucci isimli köpeğinin ABD’nin Los Angeles kentindeki evinden çalındığını duyurmuştu. Sturridge köpeğini bulana “20 bin, 30 bin fark etmez” diyerek para ödülü vadetmişti.


Olaydan iki gün sonra Killa Fame adıyla tanınan rapçi Foster Washington köpeği bulduğunu söylemiş ve futbolcuya geri vermişti.

Minnetar olduğunu belirten Sturridge para ödülüne dair bir açıklama yapmamıştı.

Mahkemeye taşınan süreçte dava Washington lehine sonuçlandı. Hakim futbolcunun Washington’a zararı ve masrafları için 30 bin dolar ödemesine karar verdi.

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