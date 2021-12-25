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Yaramazlara biraz batar!

Covid-19 hapını Japonya da onayladı

Japonya, ABD’li ilaç firması Merck’in Covid-19’a karşı geliştirdiği ilaca ‘acil kullanım’ onayı verdi.

Japonya Sağlık Bakanlığı, Covid-19’a karşı ağız yoluyla kullanılacak Molnupiravir ilacına ülke içi kullanım izni verdi.


Buna göre, hafif semptom gösteren 18 yaş ve üstü hastaların, ilacı beş gün boyunca günde iki kez kullanımının yolu açıldı.

Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, ülke geneli sağlık kuruluşlarına ilacın sevkiyatının hafta başında başlayacağını açıkladı.

Japonya hükümeti 1,6 milyon doz Molnupiravir ilacının tedariki için daha önce ABD’li firma ile anlaşmaya varmıştı.

Merck firması Covid-19’a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için bu ay başında bakanlığa başvurmuştu.

İlk Britanya’nın onay verdiği ilaç hafta içinde ABD’de de onaylanmıştı.

Merck, Molnupiravir’in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

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